30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 74.164 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli…

Giriş Tarihi: 30.10.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 07:01
  • 1
  • 17
Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden herkesin merak ettiği personel ve işçi alım ilanlarını yayınladı. Türkiye'nin farklı illerinde istihdam edilecek alımlar kapsamında başvuru şartlarında değişiklik görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

En az ilkokul mezunu adayların arandığı ilanlar için başvurular ise İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden toplanıyor. İşte 74 bin 164 personel alımına ilişkin detaylar ve merak edilen ayrıntılar…

  • 3
  • 17
Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!

  • 4
  • 17
Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

Ambar/Depo Görevlisi: 3.264

Aşçı: 1.054

  • 5
  • 17
Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

Beden İşçisi (Genel): 33.906

Bulaşıkçı (Stevard): 1.220