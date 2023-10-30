Mülaktsız, KPSS’siz ilkokul mezunu 74 bin işçi alımı: İŞKUR ile beden işçisi, aşçı, büro memuru, güvenlik, temizlik görevlisi, garson, şoför…

İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 74.164 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli…