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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en düşük 49.748 TL en yüksek 99. 496 TL maaş ödemesi yapacak. İşte başvuru ekranı…
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:05Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:05