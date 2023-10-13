Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ankara) bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, 13 Ekim 2023 tarihi itibari ile başvuruları toplamaya başladı. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara en düşük 49.748 TL en yüksek 99. 496 TL maaş ödemesi yapacak.