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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en düşük 49.748 TL en yüksek 99. 496 TL maaş ödemesi yapacak. İşte başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:05
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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ankara) bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, 13 Ekim 2023 tarihi itibari ile başvuruları toplamaya başladı. Ayrıca kurum başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara en düşük 49.748 TL en yüksek 99. 496 TL maaş ödemesi yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 12 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 29 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

Adaylar e-Devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirecektir. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek

BAŞVURU EKRANI

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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Fotoğraflı, iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş

- Adayın kısa özgeçmişi, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Belgeleriniz' bölümüne yüklenecektir.

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Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…

b) SGK Hizmet Dökümü- e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında 'Diğer Belgeleriniz' bölümüne yüklenecektir.