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Haberler Galeri %7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, "Depremde ağır hasar olan yerlerde esnaf ve sanatkarlarımıza 250 bin liraya kadar 60 ay vadeli, yarısını da Hazine'nin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz." açıklamasında bulundu. Vatandaşlar sunulan kredi fırsatından kimlerin yaralanacağını merak ediyor. İşte, %7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredinin detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 20:21
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%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar oluşturdu. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için önemli açıklamalar geldi. İşte, Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

"YÜZDE 7.5 FAİZLİ KREDİ VERİLECEK"

Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak projelerin finansmanındaki devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. Bireysel ve KOBİ kredilerindeki ertelemelerin yanında 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik.

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%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

Depremde ağır hasar olan yerlerde esnaf ve sanatkarlarımıza 250 bin liraya kadar 60 ay vadeli, yarısını da Hazine'nin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.

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%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

Bölgeye sağladığımız istihdamı, ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadır ve konteynerlerde kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı yeniden okula hazırlıyoruz.

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%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

İllerin ve okul binaların durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açtık. 3 ilimizde 1 Mart'ta başlayan eğitim öğretim 3 ilimizde 13 Mart'ta, 4 ilimizde 27 Mart'ta devreye girecek.