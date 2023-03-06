%7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredi verilecek! Detaylar açıklandı, yarısını devlet ödeyecek! 60 ay vadeli kredi başvuruları...

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, "Depremde ağır hasar olan yerlerde esnaf ve sanatkarlarımıza 250 bin liraya kadar 60 ay vadeli, yarısını da Hazine'nin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz." açıklamasında bulundu. Vatandaşlar sunulan kredi fırsatından kimlerin yaralanacağını merak ediyor. İşte, %7,5 faizle 250 bin liraya kadar kredinin detayları!