24 Şubat 2025, Pazartesi
SGK hepsinin peşine düştü! Emekli maaşları faiziyle geri alınıyor
SGK son dönemde sahte sigortalıların peşine düştü. 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespiti yapıldı. Denetimler özellikle 'naylon şirketler' aracılığı ile yapılan prim ödemelerine odaklanırken, usulsüzlük tespiti halinde emeklilik iptal ediliyor. Geriye dönük de ödenen tüm maaşlar yasal faizi ile talep ediliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:46