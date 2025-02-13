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Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

Elektrik abonelerine sağlanan devlet desteğinin daha adil dağıtılmasını amaçlayan yeni düzenleme ile konutlarda aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler sübvansiyon kapsamı dışında kalacak. Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, 1 Şubat itibarıyla yaklaşık 1,2 milyon abonenin faturalarında devlet desteği uygulanmayacak. Düzenleme kapsamında, 2024 yılı boyunca aylık 417 kilovatsaatin, yıllık ise 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri sübvansiyondan faydalanamayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:59
Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

Elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil dağılımını sağlamak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak.

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle:

Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat.

Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

3- Yeni uygulama ne kadarlık tüketimi kapsıyor?

Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.

Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

4- 417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

Mevcut tarife ile 1047 lira tutarında.

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