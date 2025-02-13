Elektrik faturalarında yeni dönem! 14 soruda tüm detaylar

Elektrik abonelerine sağlanan devlet desteğinin daha adil dağıtılmasını amaçlayan yeni düzenleme ile konutlarda aylık 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler sübvansiyon kapsamı dışında kalacak. Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, 1 Şubat itibarıyla yaklaşık 1,2 milyon abonenin faturalarında devlet desteği uygulanmayacak. Düzenleme kapsamında, 2024 yılı boyunca aylık 417 kilovatsaatin, yıllık ise 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri sübvansiyondan faydalanamayacak. İşte detaylar...