SGK harekete geçti! Milyonlarca kişiye emeklilik müjdesi! Başvurular için son gün...

Emekli olmak için gün sayanları için müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü imzalandı. Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Marta kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilme imkanı sağlıyor. İşte, tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...