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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK harekete geçti! Milyonlarca kişiye emeklilik müjdesi! Başvurular için son gün... SGK harekete geçti! Milyonlarca kişiye emeklilik müjdesi! Başvurular için son gün...
Emekli olmak için gün sayanlara müjdeli haber geldi. SGK ile kamu bankaları arasında birikmiş prim borçlarını ödeyip, dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü imzalandı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır" dedi. Başvurular için son gün olarak 31 Mart tarihi belirlendi. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik. İşte, başvuru şartları ve detayları...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 18:39 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 18:39
Emekli olmak için gün sayanları için müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü imzalandı. Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Marta kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilme imkanı sağlıyor. İşte, tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR '36 AY VADE İLE KREDİ KULLANABİLECEKLER'
SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır.
Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Marta kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir.
Kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/bden yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/adan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar bulunmaktadır" dedi.
'YAKLAŞIK 40 BİN SİGORTALI FAYDALANABİLECEK'
Bankalar ile yapılan protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.