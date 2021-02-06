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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana anında 914 TL para yardımı! Farkında olmayanlar dikkat! İşte başvuru şartları... Başvurana anında 914 TL para yardımı! Farkında olmayanlar dikkat! İşte başvuru şartları...
Koronavirüs salgını sonrasında sosyal devlet anlayışı gereğince vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Salgının sancılı sürecini en iyi şekilde atlatmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı tarafından çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Ödemelerden biri de engelli aylığı oluyor. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Ödemeden yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 18:41
Başvurana anında 914 TL para yardımı! Farkında olmayanlar dikkat! İşte başvuru şartları belli oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Ödenekten yararlanmak isteyenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR FAKİRLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
Engelli raporu olan kişilerin en az yüzde 40 oranında engel durumuna sahip olması şarttır. Engelli raporunun güncel olması da önemli bir faktördür.
Yardım talebinde bulunan kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekir.
Fakirlik maaşından yararlanmak isteyenlerin herhangi bir gelir ve aylığının bulunmaması da şarttır.
Fakirlik maaşı alacak kişinin mahkeme kararı veya kanunla devlet ya da başka bir kişi tarafından bakım alınmamış olması da lazımdır.
Gelir getirici taşınır ya da taşınmaz malın olmaması önemlidir. Eğer kişinin adına herhangi bir mal bulunuyorsa ve bu mal gelir sağlıyorsa; aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylığını geçmemesi gerekir.
Hanede kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte ikisinden fazla olamaz. Aynı şekilde aylık toplam gelir fakirlik aylığını geçemez.
Muhtarlıklardan alınan güncel fakirlik belgesinin olması da fakirlik maaşı başvurusunda etkili olan bir şarttır.
Nafaka alan ya da nafaka alma hakkı bulunan kişiler fakirlik maaşı için talepte bulunamaz