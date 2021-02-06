Başvurana anında 914 TL para yardımı! Farkında olmayanlar dikkat! İşte başvuru şartları...

Koronavirüs salgını sonrasında sosyal devlet anlayışı gereğince vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Salgının sancılı sürecini en iyi şekilde atlatmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hızmetler Bakanlığı tarafından çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Ödemelerden biri de engelli aylığı oluyor. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Ödemeden yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.