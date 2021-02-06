Aylık %1,59 faiz oranı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...

Yeni yılın gelmesinin ardından bankalar müşterileri için kredi faiz oranlarını açıkladı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Koronavisü salgını sürecinde bankalar sürekli olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik. 3 ay ertelemeli kredi veren bankalarda araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...