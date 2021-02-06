Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aylık %1,59 faiz oranı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB... Aylık %1,59 faiz oranı: 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı! Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...
Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar için kredi imkanı sunuluyor. Birçok banka yeni yılın ardından güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. Değişen faiz oranları sonrasında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Tüm bankaların faiz oranlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı detaylarını haberimizde derledik. İşte, Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 20:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 20:22
Yeni yılın gelmesinin ardından bankalar müşterileri için kredi faiz oranlarını açıkladı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Koronavisü salgını sürecinde bankalar sürekli olarak kredi faiz oranlarını güncelliyor. 3 ay ertelemeli 50 bin TL kolay kredi imkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik. 3 ay ertelemeli kredi veren bankalarda araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...
GALERİ DEVAM EDİYOR VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408 TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL Kredi Vadesi: 36 Faiz Oranı: %1,45 Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL Sigorta: 596,90 TL Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666