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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK harekete geçti! Maaşları kesiliyor! Emekli olmak için o yola başvuranlar... SGK harekete geçti! Maaşları kesiliyor! Emekli olmak için o yola başvuranlar...
SGK harekete geçti! Maaşları kesiliyor! Emekli olmak için o yola başvuranları ilgilendiriyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmelere yaşanıyor. Bu yöntemi kullanan vatandaşlar tespit edilerek ortaya çıkarılıyor. Fiili olarak bir yerde çalışmadığı halde, çalışıyor gösteren vatandaşlar için uygulama devreye sokuldu. SGK bu yola başvuran kişileri eninde sonunda tespit ederek prim günlerini iptal ediyor. Bu süreç içinde ödenen primler ise iade edilmiyor. Belirtilen süreçte emeklilik hakkı kazananların hakları iptal edilirken, ödenen maaşlar ise faizli olarak geri isteniyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 15:59
Emekli olmak için o yola başvuranların dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığı halde, kendini bir iş yerinde çalışıyor gibi göstererek SGK primi ödeyenler için harekete geçti. Emeklilik hakkını elde etmiş olanların ise bu hakkı elinden alınırken, ödenilen maaş tutarı ise faizli şekilde geri alınıyor. SGK tarafından tespit edilen vatandaşlar için uygulanan cezaların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sigortanın geçerli olması için fiili çalışma şartı bulunuyor. Sadece hatır için yapılan sigortalar tespit edildiğinde siliniyor. Aman dikkat. Paranız da zamanınız da yanmasın. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem hileli sigortanın tehlikelerini yazdı.
Erdem, "Fiilen çalışmayan kimseleri iş yerinizde çalışıyormuş gibi bildirmeyin. Sonuçta primler silindiği gibi siz de ceza alırsınız." dedi.
YASADA DETAYLAR VAR 5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor. 10 YIL GERİYE GİDİLİR Bu hükümlere göre yapılacak tahsillerde, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir.