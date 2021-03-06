Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Destek başvurusu için son günler: 3 ay boyunca 1000, 750, 500 TL verilecek! Esnaf gelir kaybı desteği... Destek başvurusu için son günler: 3 ay boyunca 1000, 750, 500 TL verilecek! Esnaf gelir kaybı desteği... Esnafa gelir kaybı ve kira desteği kapsamında üç ay boyunca destek ödemesi yapılacak. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde sona erse de, başvurularını tamamlayamayanlar için bu süre uzatılmıştı. Son kez uzatılan başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, esnaf gelir kaybı ve kira desteği başvuru ne zaman bitiyor? Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkarlara yönelik müjdeli haberi duyurmuştu. Gelir kaybı ve kira desteği başlığı altında 3 ay boyunca destek ödemesi verileceği açıklamasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Daha önce belirlenen son başvuru tarihi uzatıldı. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, esnaf gelir kaybı ve kira desteği başvuru ne zaman bitiyor? Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİNDE SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği son başvuruları 31 Mart 2021 olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pandemiden olumsuz etkilenen ticari işletmelere 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1000 TL gelir kaybı desteği verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştı.
ESNAF GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı. esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı
Pekcan, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Pekcan,
"Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. ŞARTLAR NEDİR?
-2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olacak
-Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak -İşletmeler Ticaret bakanlığı sitesinden sorgu yapacak