Destek başvurusu için son günler: 3 ay boyunca 1000, 750, 500 TL verilecek! Esnaf gelir kaybı desteği...

Esnafa gelir kaybı ve kira desteği kapsamında üç ay boyunca destek ödemesi yapılacak. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde sona erse de, başvurularını tamamlayamayanlar için bu süre uzatılmıştı. Son kez uzatılan başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, esnaf gelir kaybı ve kira desteği başvuru ne zaman bitiyor? Destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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