21 Mayıs 2024, Salı
Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu yenilendi! Bağ-Kur, SSK, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam artışları netleşiyor. Emekli ve memurlar için iki farklı formül üzerinden değerlendirilen artış oranları gündemde. Peki maaşlara yansıyacak rakamlar ne olacak? İşte milyonlarca kişinin maaşlarını etkileyecek zam hesabı ve detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:20
- 1
- 36
- 2
- 36
- 3
- 36
- 4
- 36
- 5
- 36