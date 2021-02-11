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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK girişi olanlar dikkat! 453 ile 5.202 lira arasında ödeme yapılıyor! Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil SGK girişi olanlar dikkat! 453 ile 5.202 lira arasında ödeme yapılıyor! Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil Milyonlarca vatandaş çift maaş almanın yollarını merak ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur'lu kapsamında vefat edenlerden dolayı hak sahiplerine gelir ve/veya aylık bağlanıyor. Yeni yıl ile birlikte bu ödeneklerde artış yaşandı. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira oldu. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 11.02.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 17:00
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Çift maaş olarak da bilinen bu destek ödemesinden çoğu kişinin haberi yok! SGK tarafından verilen dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları ve ödeme ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK aracılığıyla anne ve babadan yetim aylığı alınabiliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sigortalının ölümü halinde her şart altında geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Buna dul ve yetim aylığı da deniyor. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması şart. Ancak sonradan evlendiği eşinden boşanırsa, vefat eden sigortalıdan yeniden ölüm aylığı alabilir.
DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. İşte SGK'dan alınan bilgilere göre, dul ve yetim aylığının detayları...