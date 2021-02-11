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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 12 Şubat BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu: Elektronik ev aletleri, tekstil ürünleri dikkat çekiyor! İşte detaylar 12 Şubat BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu: Elektronik ev aletleri, tekstil ürünleri dikkat çekiyor! İşte detaylar 12 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler müşterilerini bekliyor. Elektronik ev aletleri ve tekstil ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, züccaciye ürünleri de yer alıyor. İŞte BİM 12 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 11.02.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 17:25
BİM'de bu cuma neler var? BİM marketlerin 12 Şubat tarihli kampanyalı ürünler listesi belli oldu. Ev hanımlarını mutlu edecek sürpriz ürünler dikakt çekiyor. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak züccaciye ürünlerinin yanı sıra tekstil ürünleri ile elektronik ev aletleri de cuma gününe damga vuracak ürünler arasında yer alıyor. Peki, BİM müşterilerini bu cuma neler bekliyor? Bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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