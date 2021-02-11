BİM'de bu cuma neler var? BİM marketlerin 12 Şubat tarihli kampanyalı ürünler listesi belli oldu. Ev hanımlarını mutlu edecek sürpriz ürünler dikakt çekiyor. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak züccaciye ürünlerinin yanı sıra tekstil ürünleri ile elektronik ev aletleri de cuma gününe damga vuracak ürünler arasında yer alıyor. Peki, BİM müşterilerini bu cuma neler bekliyor? Bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...