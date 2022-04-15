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Haberler Galeri SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

EYT hakkında son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül masada yer alırken, önemli kararlar için Mayıs ayı işaret edildi. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarında sona gelindiğinde emeklilik için düzenlemeler duyurulacak. Peki, EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? EYT son durum ne? EYT için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:35
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SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6’lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

SGK girişi bu tarihte olanlar dikkat. EYT'de 2-3 yıl düşürülecek. 6'lı çözüm devreye alınıyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan EYT ve 3600 ek gösterge için yeni gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge için çalışmalarda önemli aşama kaydedilirken, gözler EYT hakkında alınacak kararlara çevrildi. Hal böyle olunca "EYT son durum ne, ne zaman çıkacak? EYT için masada yer alan formüller nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, EYT için masada yer alan formüller haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6’lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, sırada EYT var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündemde...

1) Çalışma kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

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SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6’lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

2)Sadece SSK'lılar mı yararlanacak?

Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde.

Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

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SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6’lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

3) Kısmi emeklilik yani az primle emeklilik kolaylaştırılır mı?

Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor.

İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi.

Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60'ı bulan yaşlar ortaya çıkıyor.

Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek.

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SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6’lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...

4) Hangi formüller gündemde?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.

EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor.Gündeme gelen son formüle göre ise erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.