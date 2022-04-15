15 Nisan 2022, Cuma
SGK giriş tarihine dikkat, YAŞ ŞARTI YOK! EYT onaylandığında 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm masaya geldi! Mayıs ayı içerisinde...
EYT hakkında son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül masada yer alırken, önemli kararlar için Mayıs ayı işaret edildi. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarında sona gelindiğinde emeklilik için düzenlemeler duyurulacak. Peki, EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? EYT son durum ne? EYT için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.04.2022 19:35
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15