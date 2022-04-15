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Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik gerçekleştirdiği destek ödemeleri devam ediyor. 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin başlayacağını duyuran Bakan Kirişçi, mazot ve gübre desteği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte mazot ve gübre desteği ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 17:41
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Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 mazot ve gübre destek ödemesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tarımsal destekleme kapsamında 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık ödeme yapılacak. Peki, Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi nasıl olacak? 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerinin 15 Nisan'dan itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi. Kirişci, paylaşımında, alan bazlı ek girdi desteği ile mazot ve gübre desteğinin ödeme programına ilişkin detaylara da yer verdi.

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Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara 15 Mart saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak.

Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların hesaplarına 22 Nisan saat 18.00'den sonra destekleme ödemeleri yatırılacak

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Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

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Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.