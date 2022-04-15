Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik gerçekleştirdiği destek ödemeleri devam ediyor. 3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin başlayacağını duyuran Bakan Kirişçi, mazot ve gübre desteği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte mazot ve gübre desteği ödeme takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.04.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 17:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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