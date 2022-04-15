HaberlerGaleriEmekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...
Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...
Milyonlarca emekli ve kamu çalışanları Temmuz ayında maaşlarına alacakları ikinci zammı merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı güncelleniyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı. Emekli ve memurların Temmuz maaşları hesaplandı. Kalan ayların enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte oran kesinleşmiş olacak. Hal böyle olunca, "Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı hesaplaması...