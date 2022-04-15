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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanları Temmuz ayında maaşlarına alacakları ikinci zammı merak ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı güncelleniyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı. Emekli ve memurların Temmuz maaşları hesaplandı. Kalan ayların enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte oran kesinleşmiş olacak. Hal böyle olunca, "Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, emekli maaş zammı hesaplaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:01 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:01
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Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

2000 öncesi SSK'lılara 4 bin 432 TL maaş... Temmuzda %34.62+ 34,12 zam kesinleşti. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başladı. Yaklaşık 18,5 milyon emeklinin merakla beklediği yeni hesap belli oldu. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla şekillenecek. Peki, 2022 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı?

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Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

18,5 milyon kişinin beklediği hesap belli oldu

En düşük memur maaşı 8. 622 TL

En düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 4.432 TL

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Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

EMEKLİYE YENİ ZAM

Milyonlarca emekli ile kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yılın ikinci zammıyla ilgili oranlar netleşiyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı.

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği Temmuz ayı zammıyla ilgili rakamlar netleşiyor. TAKVİM emeklilerin ve memurların Temmuz zammı sonrası alacakları yeni maaşları hesapladı. Yılın ikinci zammında oran 6 aylık enflasyona göre şekillenecek.

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Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

22.81 KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

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Emekli Temmuz maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine %34.62 zam! En düşük 8.622 lira maaş...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 34.62

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte u 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu.