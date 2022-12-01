SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

Aralık ayıyla birlikte meclise gelecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili detaylar netleşiyor. EYT bekleyenler bir yandan maaşlarını araştırmaya başladı. Peki EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak? İşte EYT ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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