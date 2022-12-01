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Haberler Galeri SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

Aralık ayıyla birlikte meclise gelecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili detaylar netleşiyor. EYT bekleyenler bir yandan maaşlarını araştırmaya başladı. Peki EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak? İşte EYT ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:56
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SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

2023 yılıyla birlikte uygulamaya geçecek olan EYT düzenlemesi 1.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar EYT'de sona yaklaştıkça arama motorlarında "EYT ile emekli olanlar ne kadar maaş alacak?", "En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki EYT ile emekli olan ne kadar maaş alır? İşte EYT emekli maaş hesaplaması...

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SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Aralık ayıyla birlikte meclise gelecek EYT düzenlemesinin 2023 Ocak ayıyla birlikte uygulamaya geçmesi bekleniyor.

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SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

SGK EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK tarafından hazırlanan ve uygulamaya sunulan maaş hesaplama robotu sayesinde vatandaşlar olası emekli maaşlarını hesaplayabiliyor. Mevcut uygulamanın sonuçlarıyla yüzde yüz doğruluk sağlanamasa da gerçek rakama en yakın sonuca ulaşmanız sağlanıyor.

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SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Verilen bilgilere göre çalışma aralık ayında tamamlanacak, Ocak 2023'te yasalaşacak ve şartları gerçekleştirenler ilk emekli maaşlarını şubat ayı itibarıyla almaya başlayacaklar.

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SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI | EYT ile emekli olanlar kaç TL, ne kadar maaş alacak? En düşük ve en yüksek EYT maaşı ne olacak?

EYT MAAŞLARI 3 DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 yılı öncesi 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Böylelikle EYT'lilerin emekli maaşı hesaplamasında tüm kazançları dikkate alınmış olacak.