CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren uygulama başladı.Kış aylarında kayganlaşan yollar nedeniyle kazaya davetiye çıkarmamak amacıyla kış lastiği zorunlu hale getiriliyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasının ise hangi tarihte başlayacağı ve ceza ücretleri merak ediliyor. Peki, "Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği takmamanın cezası ne? İşte, konuya ilşkin tüm merak edilenler.