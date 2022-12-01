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CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren uygulama başladı.Kış aylarında kayganlaşan yollar nedeniyle kazaya davetiye çıkarmamak amacıyla kış lastiği zorunlu hale getiriliyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasının ise hangi tarihte başlayacağı ve ceza ücretleri merak ediliyor. Peki, "Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği takmamanın cezası ne? İşte, konuya ilşkin tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:29
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CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

Havaların soğumasıyla birlikte, milyonlarca araç sahibi, kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ediyordu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması bugün başladı. Peki, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte, detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

1 Aralık 2022 tarihinde başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

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CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artarak 2 bin 534 TL olacak.

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CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

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CEZASI VAR! Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 2022 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ÖNEMLİ!

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.