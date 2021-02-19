SGK emeklilik tablosu: 3600, 4500, 5400 gün primle kısmi emeklilik! T.C Kimlik no ile hesaplama...

Bağkur üzerinden kısmi emeklilik şartı kadın ve erkekler için farklılık gösterebilmektedir. Gün, prim ve çalışma yılı üzerinden farklı düzenlemeler yakından takip ediliyor. Bunun yanında belirtilen prim günü sayısı konusunda da, kaç prim gününe göre emekli olmak hedeflenmekte ise, bu kapsamda de değişiklikler görülmektedir. Yaştan emekli olmak isteyenler için, 3600, 4500 ve 5000 gün sayısına göre kısmi emeklilik şartı elde ediliyor. SGK tarafından yapılan düzenlemeler neticesinde hakkı şartlarını, kadın çalışanların, erkek çalışanların Bağkur prim ödemelerine ilişkin ödenmesi gereken gün sayısı, işe giriş tarihine göre emeklilik yaşı hesaplama listesi ve sigortalılık gün sayısına göre emeklilik haklarına ilişkin ayrıntılar haberimizde. İşte, kısmi emeklilik şartları...