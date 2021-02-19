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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK emeklilik tablosu: 3600, 4500, 5400 gün primle kısmi emeklilik! T.C Kimlik no ile hesaplama... SGK emeklilik tablosu: 3600, 4500, 5400 gün primle kısmi emeklilik! T.C Kimlik no ile hesaplama...
Emekli olmak isteyenler için birçok fırsat sunuluyor. Bağkur üzerinden emekli olmak isteyen kadın ve erkek çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamada olan son düzenlemeler, prim başlangıç tarihine göre emeklilik koşulları, prim gün şartını tamamlayanlar için bilinmesi gereken tüm ayrıntılara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 3600, 4500, 5400 gün primle kısmi emeklilik şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.02.2021 20:13
Bağkur üzerinden kısmi emeklilik şartı kadın ve erkekler için farklılık gösterebilmektedir. Gün, prim ve çalışma yılı üzerinden farklı düzenlemeler yakından takip ediliyor. Bunun yanında belirtilen prim günü sayısı konusunda da, kaç prim gününe göre emekli olmak hedeflenmekte ise, bu kapsamda de değişiklikler görülmektedir. Yaştan emekli olmak isteyenler için, 3600, 4500 ve 5000 gün sayısına göre kısmi emeklilik şartı elde ediliyor. SGK tarafından yapılan düzenlemeler neticesinde hakkı şartlarını, kadın çalışanların, erkek çalışanların Bağkur prim ödemelerine ilişkin ödenmesi gereken gün sayısı, işe giriş tarihine göre emeklilik yaşı hesaplama listesi ve sigortalılık gün sayısına göre emeklilik haklarına ilişkin ayrıntılar haberimizde. İşte, kısmi emeklilik şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 GÜN PRİMLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?
Emekli olmayı hedeflerin ve prim sayısı düşük olanların ilk araştırması 3600 gün ile emeklilik hakkı. Peki kimler nasıl 3600 gün prim ödemesiyle emekli olabilirler.
3600 gün prim yatırarak emekli olmak, 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmayı gerektirmektedir. Kadınlarda ve erkeklerde her ikisinde de 3.600 gün prim yatırma mecburiyeti bulunur.
Bunun için kişi, en az 15 yıl sigortalı kalmalıdır. Kişinin 15 yılı bölünmüş veya ara verilmiş şekilde olabilir. 15 senelik sigorta süresinin tamamlandığına dair belge alabilme ve e- devlet üzerinden sigorta başlangıcı/ bitişi sorgusu yapabilme olanaklarının önü açıktır.
3600 gün sigorta primi yatırmış olma koşulu da kadınlarda ve erkeklerde eşit tutulmuş şartlar arasındadır. 3600 gün prim yatırmış olmakla 15 senelik sigorta süresine sahip olmak farklı koşullardır. 15 senelik sigortalılık süresine sahipseniz, sağlık hizmetlerinden yararlanmanızın önü açıktır. Ancak 15 senenin bütününde, hergün prim yatırılmış olmayabilir. Bu sebeple sigortalı olunan süre ile prim yatırılmış olan süre değişiklik göstermektedir.