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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuru yapacaklar dikkat! Bugün itibariyle başladı! Ciro kaybı desteği... Başvuru yapacaklar dikkat! Bugün itibariyle başladı! Ciro kaybı desteği...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattıklarını bildirdi. Başvurular bugünden itibaren 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte, ciro kaybı desteği şartları nelerdir? Ciro kaybı desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.02.2021 21:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 21:31
Ciro kaybı desteği için beklenen açıklama son dakika olarak geldi. Bakan Pekcan, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık." dedi. Vatandaşlar ise Ciro kaybı desteği şartları neler? Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, ciro desteği hakkında yapılması gerekenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR CİRO DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
19 Şubat 2021 Cuma günününden itibaren ciro kaybı desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapabilecek.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA SON GÜN NE ZAMAN?
İşletmeler ciro kaybı desteği başvurularını 31 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilir.
2) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3'üdür.