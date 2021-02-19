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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Evde üreterek satabilirsiniz! İş arayanlara büyük fırsat! İki yıl süreyle... Evde üreterek satabilirsiniz! İş arayanlara büyük fırsat! İki yıl süreyle...
Evde üreterek satabilirsiniz! İş arayanlara büyük fırsat. Evde ürettiği ürünleri internetten satanlar için vergi avantajı sağlanacak. Uygulamadan yararlanmak isteyenler, "vergi muafiyet belgesi" alacak. Türkiye'de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsili ve bu gelirler üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açacak ve tüm hasılatın buradan tahsili gerekecek. Salgın döneminde çalışma şartlarında değişiklik yaşandı. İş arayanlar ve üniversite öğrencileri için büyük fırsat sunan uygulamanın detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 18:51
Pandemi döneminde iş arayışında olanlar için yeni uygulamalar devreye sokuluyor. Salgın döneminde bulaşma riskinin azaltılması amacıyla evde çalışma sistemine teşvik ediliyor. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara tanınan vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler, öncelikli olarak vergi dairelerinden "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" alacak ve bir bankada hesap açacak. Uygulamadan üniversite öğrencilerinin de yararlanması bekleniyor. İmkandan yararlanmak isteyenler, en yakın vergi dairesine giderek "vergi muafiyet belgesi" almasının yeterli olacağı ifade edildi. İşte, başvuru şartları için detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara tanınan vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler, öncelikli olarak vergi dairelerinden "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" alacak ve bir bankada hesap açacak.
Geçen yılın kasım ayında yasalaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti tanındı.
Düzenlemeye göre, ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri esnaf muaflığı kapsamına alınacak.
Söz konusu hükmün 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanması öngörüldü.
Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ taslağı hazırladı.
AA muhabirinin söz konusu taslaktan yaptığı derlemeye göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alacak.
Bu kişiler, Türkiye'de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açacak ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek.
Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak.
Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacak. Belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek.