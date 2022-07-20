KYK'da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemesinde enflasyon farkı ile faizin silineceği ve sadece alınan anaparanın geri ödeneceği müjdesini vermesiyle gençler büyük sevinç yaşadı. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.