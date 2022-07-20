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KYK'da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemesinde enflasyon farkı ile faizin silineceği ve sadece alınan anaparanın geri ödeneceği müjdesini vermesiyle gençler büyük sevinç yaşadı. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.07.2022 06:58
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KYK’da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü kabine toplantısının ardından verdiği müjde ile yaklaşık 5 milyon genç büyük sevinç yaşadı.

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KYK’da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

"Gençlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı alınmayacağı ve sadece alınan kredi tutarının ödeneceği' yönündeki açıklamasını öğrenci ve mezun öğrenciler memnuniyetle karşıladı.

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KYK’da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

ÜFE FARKI YASAL DÜZENLEMEDEN SONRA SİLİNECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyon öğrencinin yüreğine su serpen "KYK'da sadece anapara ödenecek" açıklamasının ardından e-Devlet uygulamasına girenler sistemin güncellenmemiş haliyle karşılaşınca ne yapacaklarını bilemedi.

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KYK’da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

Ancak gözden kaçan ayrıntı, uygulamanın kısa süre sonra yapılacak olan yasal düzenlemeden sonra başlayacağı idi.

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KYK’da yol haritası tamam! ÜFE farkı yasal düzenlemeden sonra silinecek

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.