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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK duyurdu! Toplu ödeme yapılıyor! Para iadesi için gerekli şartlar... SGK duyurdu! Toplu ödeme yapılıyor! Para iadesi için gerekli şartlar...
SGK tarafından yüz binlerce kişiyi ilgilendiren gelişmeler yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplu para iadesi yapılıyor. Ödemeden yararlanmak için yazılı müracaat yapılması gerekiyor. Yapılan ödemeden birçok vatandaş yararlanabiliyor. Fakat ödemeden haberdar olmayanlar ve başvuru yapmayan vatandaşlara ödeme yapılmıyor. SGK'dan prim iadesi almak isteyenler için aranan tüm kriterleri haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 18:41
SGK duyurdu. Toplu ödeme yapılıyor. Para iadesi için gerekli şartlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi çalıştıkları süreç boyunca emekli olmanın hayalini kuruyor. Ancak bazı durumlarda emekli olacak kadar çalışmak mümkün olmayabiliyor. Vatandaşlar, çalıştıkları süre boyunca primlerini ödemeyi sürdürüyor. İşveren trafından yapılan bu ödemeler çalışanın emeklili olamaması durumunda SGK tarafından iade ediliyor. Kurum tarafından yapılacak toplu ödeme için arana şartları haberimizde derledik. Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR KİMLER SGK'DAN PRİM İADESİNDE BULUNABİLİR?
Primleri iade almak için kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurmak gerekiyor.
Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.
Bağkur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.
TOPLU PARA ÖDMESİ İÇİN GERKELİ ŞARTLAR
Toplu parayı alabilmek için iki şart gerekiyor. Bunlar;
1-Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak. 2-Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.