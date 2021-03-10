SGK duyurdu! Toplu ödeme yapılıyor! Para iadesi için gerekli şartlar...

TOPLU PARA ÖDMESİ İÇİN GERKELİ ŞARTLAR

Toplu parayı alabilmek için iki şart gerekiyor. Bunlar;



1-Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.



2-Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.