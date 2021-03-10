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Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

Devlet tarafından ödeniyor. Paranızı almayı unutmayın. Bankalarda kalıyor. SGK tarafından binlerce kişiye rapor, emzirme, cenaze, ilaç ödemeleri ve tıbbi yardımlar olmak üzere birçok destek ödemesi yapılıyor. Ancak yatırılan ücretlerden haberi olmayan vatandaşların ödemeleri çekilmediği için, ödeme yapan kurumun hesabına geri yatırılıyor. Bazı ödemelerin yüksek olması nedeniyle vatandaşların hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemeleri ile para yardımları çalışan ve çalışmayan kadın erkek milyonlarca kişiye ödeniyor. Unutulmuş destek ödemeleri için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden alabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 18:21
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Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik ödemeler sürüyor. Birçok sosyal yardım ise hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok yardım ödemesi hak sahiplerine veriliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. SGK tarafından yapılan bu yardımları almaya unutan vatandaşların ödemeleri kurum tarafından bekletiliyor. Ödemenin farkına sonradan varanlar ise nasıl geri alabileceğini sorgulamayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor.

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Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir. SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.

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Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.

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Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

BU DESTEKLERDEN ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK!

Süt Parası Ödemesi

Bakıcı Ödemesi

Çeyiz Destek Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

İş Görememezlik Ödemesi

Eğitim Desteği

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