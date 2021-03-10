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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor... Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...
Devlet tarafından ödeniyor. Paranızı almayı unutmayın. Bankalarda kalıyor. SGK tarafından binlerce kişiye rapor, emzirme, cenaze, ilaç ödemeleri ve tıbbi yardımlar olmak üzere birçok destek ödemesi yapılıyor. Ancak yatırılan ücretlerden haberi olmayan vatandaşların ödemeleri çekilmediği için, ödeme yapan kurumun hesabına geri yatırılıyor. Bazı ödemelerin yüksek olması nedeniyle vatandaşların hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemeleri ile para yardımları çalışan ve çalışmayan kadın erkek milyonlarca kişiye ödeniyor. Unutulmuş destek ödemeleri için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden alabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 18:21
Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik ödemeler sürüyor. Birçok sosyal yardım ise hak sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi birçok yardım ödemesi hak sahiplerine veriliyor. Devletin tüm vatandaşlarına sunduğu bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu kişilerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. SGK tarafından yapılan bu yardımları almaya unutan vatandaşların ödemeleri kurum tarafından bekletiliyor. Ödemenin farkına sonradan varanlar ise nasıl geri alabileceğini sorgulamayı sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir. SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.
DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.
BU DESTEKLERDEN ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK!
Süt Parası Ödemesi
Bakıcı Ödemesi
Çeyiz Destek Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği