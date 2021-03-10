Devlet tarafından ödeniyor! Paranızı almayı unutmayın! Bankalarda kalıyor...

Devlet tarafından ödeniyor. Paranızı almayı unutmayın. Bankalarda kalıyor. SGK tarafından binlerce kişiye rapor, emzirme, cenaze, ilaç ödemeleri ve tıbbi yardımlar olmak üzere birçok destek ödemesi yapılıyor. Ancak yatırılan ücretlerden haberi olmayan vatandaşların ödemeleri çekilmediği için, ödeme yapan kurumun hesabına geri yatırılıyor. Bazı ödemelerin yüksek olması nedeniyle vatandaşların hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemeleri ile para yardımları çalışan ve çalışmayan kadın erkek milyonlarca kişiye ödeniyor. Unutulmuş destek ödemeleri için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden alabilirsiniz...