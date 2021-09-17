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SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Erken emeklilik için birçok formül olsa dahi, vatandaşlar haberdar olmadıkları için haklarından mahrum kalabiliyor. Aranan şartlar arasında kimsenin farkında olmadığı bir detay öne çıkıyor. Üstelik gözden kaçan o detay 8 yıl erken emekliliğin yolunu açıyor. 8 yıl erken emekliliği sağlayan o şart için gereken detayları haberimizde derledik. İşte, 8 yıl önce erken emekli olmak için şartlar neler ve ne yapılması gerekiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 19:40
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SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

SGK duyurdu. O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde. 8 yıl erken emeklilik için kritik o detayın kimse farkında değil. Erken emeklilik için kurallar belli olsa dahi bazı konularda vatandaşların merak ettiği hususlar bulunuyor. Erken emeklilik için bulunan bir imkan ise 8 yıl önce emekli olmanızın yolunu açıyor. Milyonlarca vatandaş için emekli olmak en büyük hayaller arasında yer alıyor. Birçok vatandaşın bilmediği o kritik detayı haberimizde derledik. İşte, 8 yıl önce erken emekli olmak için şartlar neler ve ne yapılması gerekiyor? .

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

İş hayatı zor ve dikenli bir yolculuksa emeklilik adeta gül bahçesidir. Meşakkatli ve yorucu geçen yılların ardından emeklilik adeta ilaç gibi gelir. Bu hayalle iş hayatını devam ettirenlerin en büyük arzusu ise; emekli olacakları günü görebilmektir.

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SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

Ne yazık ki emeklilik yasasında yapılan değişikliklerle emeklilik zamanı uzatılmıştır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. 4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı varsa 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir.

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SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı varsa 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir.

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SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985'e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor. 2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor.