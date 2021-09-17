SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...

SGK duyurdu. O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde. 8 yıl erken emeklilik için kritik o detayın kimse farkında değil. Erken emeklilik için kurallar belli olsa dahi bazı konularda vatandaşların merak ettiği hususlar bulunuyor. Erken emeklilik için bulunan bir imkan ise 8 yıl önce emekli olmanızın yolunu açıyor. Milyonlarca vatandaş için emekli olmak en büyük hayaller arasında yer alıyor. Birçok vatandaşın bilmediği o kritik detayı haberimizde derledik. İşte, 8 yıl önce erken emekli olmak için şartlar neler ve ne yapılması gerekiyor? .