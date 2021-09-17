17 Eylül 2021, Cuma
SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Erken emeklilik için birçok formül olsa dahi, vatandaşlar haberdar olmadıkları için haklarından mahrum kalabiliyor. Aranan şartlar arasında kimsenin farkında olmadığı bir detay öne çıkıyor. Üstelik gözden kaçan o detay 8 yıl erken emekliliğin yolunu açıyor. 8 yıl erken emekliliği sağlayan o şart için gereken detayları haberimizde derledik. İşte, 8 yıl önce erken emekli olmak için şartlar neler ve ne yapılması gerekiyor?
Giriş Tarihi: 17.09.2021 19:40
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