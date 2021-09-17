İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

Pandemi döneminde İŞKUR iş arayışında olan vatandaşlara istihdam konusunda fırsatlar sundu. Yapılan son dakika açıklaması ile en az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye'nin farklı illerinde binlerce vatandaş istihdam fırsatından yararlanabilecek. İlan ile başvuru şartlarından tarihlere kadar tüm detaylar duyuruldu. Başvuru yapacak adayların İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturması gerekiyor. İşte, İŞKUR başvuru şartları...