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İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

Pandemi döneminde İŞKUR iş arayışında olan vatandaşlara istihdam konusunda fırsatlar sundu. Yapılan son dakika açıklaması ile en az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye'nin farklı illerinde binlerce vatandaş istihdam fırsatından yararlanabilecek. İlan ile başvuru şartlarından tarihlere kadar tüm detaylar duyuruldu. Başvuru yapacak adayların İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturması gerekiyor. İşte, İŞKUR başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 18:57
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İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

İş arayanlar dikkat... En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı. İŞKUR başvuru şartları ve detayları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. İŞKUR aracılığıyla Türkiye'nin farklı illerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu olacak personellerin başvuru süreçlerini yakından takip etmesi gerekiyor. İŞKUR üzerinden kayıt olanlar başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İşte, en az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı başvuru şartları...

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İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Temizlik görevlisi alımları için bazı şartlar bulunmaktadır. İŞKUR üzerinden belirtilen şartlara uyum sağlayan kişiler işlere anlık olarak başvurabilecekler. Eğer belirtilen şartlara uymuyorsanız iş başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir bu yüzden başvuru şartlarını iyi incelemeniz gerekmektedir. Temizlik görevlisi İŞKUR şartları şu şekildedir,

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İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

Türkiye vatandaşı olmak ve en az ilkokul mezunu olmak.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

Takım çalışmasına yatkın kişiler.

Kişisel temizliğe önem veren kişiler.

Yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışmaya uygun olan kişiler.

18 yaş büyük ve 40 yaştan küçük olan kişiler.

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İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?

İŞKUR kayıt işlemlerini kısa süre içerisinde gerçekleştirmek mümkündür. Öncelikle İŞKUR'un resmi sayfasına giriş yapın. Burada sol üst köşede bir menü göreceksiniz. Sol üst köşede internet şubesi adlı seçeneğe tıkladıktan sonra bir pencere açılacaktır.

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İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...

İŞKUR E şubeye burada bulunan seçenekte deva etmek için iş arayan ve üye ol seçeneklerine tıklayın. Ardından açılan pencerede kişisel bilgilerinizi gireceksiniz. Burada yer alan alanları doldurduktan sonra onaylıyorum seçeneğini işaretleyin. Eğer onaylıyorum seçeneklerini kabul etmezseniz, üyelik işlemlerine ve kayıt işlemlerine devam edemezsiniz.