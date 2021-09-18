7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trafik ve idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Borç yapılandırmasına henüz başvurmamış vatandaşlar yapılandırma takvimini merak ediyor. İşte, 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...