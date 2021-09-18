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Haberler Galeri 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi yapılandırması kapsamında birçok vatandaş başvuru işlemini gerçekleştirdi. Eylül ayının son günlerine geldiğimiz dönemde yapılandırma takvimi merak ediliyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar yapılandırma için son tarihi sorguluyor. İşte, 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2021 00:13
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7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trafik ve idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Borç yapılandırmasına henüz başvurmamış vatandaşlar yapılandırma takvimini merak ediyor. İşte, 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

AA'da yer alan habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi.

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7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

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7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.

SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.