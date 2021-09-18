18 Eylül 2021, Cumartesi
7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...
7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi yapılandırması kapsamında birçok vatandaş başvuru işlemini gerçekleştirdi. Eylül ayının son günlerine geldiğimiz dönemde yapılandırma takvimi merak ediliyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar yapılandırma için son tarihi sorguluyor. İşte, 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 00:13
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