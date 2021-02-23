SGK duyurdu! Başvuranın borcu siliniyor! Tek yapılması gereken ise 31 Mart tarihine kadar başvuru yapılmasıdır. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması sonrasında binlerce vatandaş derin nefes aldı. 31 Mart tarihine kadar ilk kez gelir testi yapanlar ise kazançlı çıkmış olacak. Ayrıca GSS prim borcu olanlar ise 30 Nisan'da anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının silineceğini duyurdu. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...