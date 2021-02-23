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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK duyurdu! Başvuranın borcu siliniyor! Tek yapılması gereken ise... SGK duyurdu! Başvuranın borcu siliniyor! Tek yapılması gereken ise...
Borcu olan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeyi SGK duyurdu. Borçlarından kurtulmak isteyenler fırsattan yararlanmak istiyor. Başvuran vatandaşların sadece faizi değil borcu da siliniyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle siliniyor. Pandemi döneminde ekonomik olarak zorlu süreçten geçen vatandaşlar, imkandan yararlanmak için elini çabuk tutması gerekiyor. Ekonomik olarak rahat durumda olanlar ise anaparayı Nisan ayının sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizinden kurtulabilir.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 19:01 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 19:01
SGK duyurdu! Başvuranın borcu siliniyor! Tek yapılması gereken ise 31 Mart tarihine kadar başvuru yapılmasıdır. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması sonrasında binlerce vatandaş derin nefes aldı. 31 Mart tarihine kadar ilk kez gelir testi yapanlar ise kazançlı çıkmış olacak. Ayrıca GSS prim borcu olanlar ise 30 Nisan'da anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının silineceğini duyurdu. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vergi, prim borçlarının yapılandırılmasıyla milyonlarca vatandaş rahat bir nefes alırken, 31 Mart'a kadar ilk kez gelir testi yaptıranlar kazançlı çıkacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (1.192 liradan az) olup da ilk defa gelir testi yaptıranların borcunun tamamı silinecek.
Sağlığa erişim ücretsiz olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tarihe kadar gelir testine girip ödeme gücü olmadığını belgeleyen vatandaşların bütün borcunun silineceğini duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini duyurdu.
BAŞVURU ZORUNLULUĞU YOK
SGK, Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarını otomatik yapılandırdı. Vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın interaktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girilerek ödeme günleri takip edilerek, doğrudan yapılabiliyor.