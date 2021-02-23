Emekliye farklı zam müjdesi! Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur'lu birleşecek! Toplu sözleşme...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında, memur ve memur emeklisinin yeni şartları belli olacak. Toplu sözleşmede hem 2022 ve 2023 yıllarının zamları belirlenecek hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekli, kendilerinin toplu sözleşme kapsamında yer almalarını talep ediyor.