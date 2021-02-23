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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye farklı zam müjdesi! Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur'lu birleşecek! Toplu sözleşme... Emekliye farklı zam müjdesi! Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur'lu birleşecek! Toplu sözleşme...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında, memur ve memur emeklisinin yeni şartları belli olacak. Toplu sözleşmede hem 2022 ve 2023 yıllarının zamları belirlenecek hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekli, kendilerinin toplu sözleşme kapsamında yer almalarını talep ediyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 19:21
Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeler yakından takip ediliyor. Gözler Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Toplu sözleşmede hem 2022 ve 2023 yıllarının zamları belirlenecek hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Emeklilerin talepleri hayata geçerse, haklar aynı sözleşmede birleşmiş olacak. Emekliler hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR EMEKLİSİ İLE SSK VE BAĞ-KUR'LU BİRLEŞECEK
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. Toplu sözleşmede hem 2022 ve 2023 yıllarının zamları belirlenecek hem de sosyal ve mali haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de toplu sözleşme kapsamına girmek istiyor.
TEK ÇATIDA ZAM
Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor..
Eşit zam sisteminin hayata geçirilmesini isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor.
Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor. Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak.