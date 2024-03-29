SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Ölüm Aylığı Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanan bir aylıktır. Bu aylığı alabilmek için sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması veya en az 5 yıl sigortalı olup toplamda 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar vefat ettiğinde, hak sahipleri ölüm aylığına başvurabilirler.