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Haberler Galeri SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine yönelik promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu haber, ölüm aylığı alan vatandaşlar için önemli bir maddi destek ve moral kaynağı olarak nitelendiriliyor. Ancak, bu mali destekten faydalanabilmek için hak sahiplerinin öncelikle başvuru yapmaları gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:04
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SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sevindirici bir haberle duyurdu! Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi, başvuruda bulunmaları halinde 5 bin lira promosyon alabilecekler. Bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Peki kim nasıl yararlanacak? 5.000 TL promosyon için yapılması gerekenler neler?

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SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

SGK, Emeklilere ve Hak Sahiplerine Promosyon Veriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 12,7 milyon emekli vatandaşımızın emekli aylıklarının bankalar aracılığıyla ödendiğini belirtti. Şimdi, emekli aylığı ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımıza bankalar, 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ölüm aylığı alanlar için ise 5 bin lira promosyon ödemesi söz konusu.

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SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Ölüm Aylığı Promosyonu Nasıl Alınır?

Bu promosyondan faydalanmak isteyenlerin öncelikle kendi bankalarına başvurmaları gerekiyor. Bankalar, asgari belirlenen bu tutarları kendi inisiyatifleriyle artırma yetkisine sahip. Dolayısıyla, daha yüksek promosyon miktarları alma imkanı bulunuyor.

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SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Ölüm Aylığı Nedir, Kimler Faydalanabilir?

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanan bir aylıktır. Bu aylığı alabilmek için sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması veya en az 5 yıl sigortalı olup toplamda 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar vefat ettiğinde, hak sahipleri ölüm aylığına başvurabilirler.

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SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı, sigortalının eşi, çocukları ve ebeveynleri gibi yakınlarına bağlanır. Bu aylık, ailelerin maddi yükünü hafifletmeye yardımcı olur.