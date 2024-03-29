HaberlerGaleriSGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine yönelik promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Bu haber, ölüm aylığı alan vatandaşlar için önemli bir maddi destek ve moral kaynağı olarak nitelendiriliyor. Ancak, bu mali destekten faydalanabilmek için hak sahiplerinin öncelikle başvuru yapmaları gerekiyor.