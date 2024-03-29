Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!

Emekliler, zam oranlarını merakla beklerken, bazı ipuçları da ortaya çıkıyor. Merkez Bankası, enflasyon raporunu açıklarken Mayıs ayında yıllık enflasyonun %73'e kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Bu tahmine göre, ilk 5 ayın enflasyonu %21 olarak hesaplanıyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ilk 5 aylık enflasyonun %22.67 olacağı tahmin ediliyor. Bu veriler, emekliler için önemli bir zam beklentisi oluşturuyor.