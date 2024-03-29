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Haberler Galeri Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!

Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!

Emekliler, zam oranlarını merakla beklerken, bazı ipuçları da ortaya çıkıyor. Merkez Bankası, enflasyon raporunu açıklarken Mayıs ayında yıllık enflasyonun %73'e kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Bu tahmine göre, ilk 5 ayın enflasyonu %21 olarak hesaplanıyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ilk 5 aylık enflasyonun %22.67 olacağı tahmin ediliyor. Bu veriler, emekliler için önemli bir zam beklentisi oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 06:38
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Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24’lük Oran Hesaplandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gerçekleştirdiği konuşmada emeklileri sevindirecek bir müjdeyi duyurdu. Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre, emekli maaşlarını yeniden gözden geçireceğiz." şeklinde ifade etti. Bu açıklamanın ardından gözler emeklinin temmuz zam oranına çevrildi. Peki Emekli maaşlarına ne kadar artış olacak?

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Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24’lük Oran Hesaplandı!

Yeni yıla başlarken emekliler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zam oranında önemli bir artışla karşılaştı. Zam oranı %37.57 olarak belirlenmiş ve 11.68 puanlık bir refah payı eklenerek %49.25'e yükseltilmişti. Bu artış, kök aylıklara yansıtılarak memur emeklileriyle eşit seviyeye getirilmiştir. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştır. Bu gelişmeler, emeklilerin kazançlarında önemli bir artışı beraberinde getirmiştir.

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Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24’lük Oran Hesaplandı!

Farklı Tahminlerin Analizi

İki farklı tahmin de dikkat çekiyor: Birincisi, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için %73'lük bir enflasyon zirvesi öngörüsü ve buna göre hesaplanan %21'lik ilk 5 aylık enflasyon tahmini. Diğeri ise Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı anket sonuçlarına dayanan tahminler, bu tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyonun %22.67 olacağı öngörülüyor.

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Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24’lük Oran Hesaplandı!

Emeklilere Yansıması

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da %21 ila %22.67 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak, Haziran enflasyon verileri de dikkate alınarak bu oranın artabileceği vurgulanıyor. Örneğin, Haziran enflasyonunun %24'e çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda bir zam alacaklar.

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Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24’lük Oran Hesaplandı!

Emeklinin Zam Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kesin zam oranı ve diğer iyileştirmeler 3 Temmuz'da açıklanacak. Emeklilere yapılacak zamın yanı sıra, refah payı ve taban aylık artışı gibi konular da Temmuz ayı başında netlik kazanacak.