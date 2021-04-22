HaberlerGaleriEv alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...
Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...
Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Artık kredi kullanmadan ev almak mümkün hale geliyor. Banka faizlerinden daha düşük faiz oranları ve uzun vade imkanı ev almak isteyenleri bekliyor. Son dönemde banka faizlerinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında vatandaşlar kredi dışındaki alternatiflere yöneliyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar alacağı eve daha uygun fiyatlarla erişme fırsatını yakalıyor. İşte konuya dair detaylar…