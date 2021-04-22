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Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Artık kredi kullanmadan ev almak mümkün hale geliyor. Banka faizlerinden daha düşük faiz oranları ve uzun vade imkanı ev almak isteyenleri bekliyor. Son dönemde banka faizlerinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında vatandaşlar kredi dışındaki alternatiflere yöneliyor. Devlet desteği sayesinde vatandaşlar alacağı eve daha uygun fiyatlarla erişme fırsatını yakalıyor. İşte konuya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 22.04.2021 22:13
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Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

Ev alacaklara müjde. Birçok kolaylık sağlanacak. Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade imkanı sağlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi ve ilk defa kendi evini alacaklara devlet tarafından destekler sunuluyor. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, hangi evler dahil? Doğal afetlerin sık yaşandığı ülkemizde prefabrik evlere olan ilgi arttı ve prefabrik ev almak isteyenlere devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyor.

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Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilen vatandaşlar ev alma hayalini gerçekleştirebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu noktada prefabrik konut satın almak isteyenlere devlet tarafından 30 bin TL'ye varan destek verileceği duyuruldu ve vatandaşlar merakla detayları inceler oldu. Hem sıfır hem de ikinci el prefabrik ev almak isteyenler devlet desteğinden faydalanabiliyor.

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Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

30 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.

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Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

ŞARTLAR NELER?

Prefabrik ev yardımı almak için vatandaşlardan talep edilen ilk koşul 18 yaşının tamamlanmış olması. Bunun dışında esas başvuru şartı ise şu madde ile açıklandı.

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Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"