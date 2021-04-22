Ev alacaklara müjde! Birçok kolaylık sağlanacak! Banka kredisi yok, düşük faiz, uzun vade...

30 BİN TL'YE KADAR DESTEK

Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.