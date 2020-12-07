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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

SGK borcu olanlar dikkat! Borcu olan vatandaşlar uzun süredir borç yapılandırması hakkında detayların belli olmasını bekliyordu. SGK borcu olan vatandaşları çok yakından ilgilendiren yapılandırma adımları gelmeye devam ediyor. SGK prim borcu olanlar için güzel bir gelişme yaşandı. SGK dondurma ve borç silme işleminin otomatik olarak yapılacağı duyuruldu. Ödemelerin ise 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Dondurma düzenlemesi BağKur'lulara ileride tekrar ihya edebilmek kaydıyla, 31 Ekim 2020 itibarıyla borçları bulunmaları halinde, borçlu oldukları dönemlere ilişkin Bağ-Kur'luluklarını dondurma hakkı getiriyor. İşte, borç yapılandırması ne zaman, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 07.12.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 20:52
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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

Gecikme zammı ile cezaların peşin ödenmesi ile beraber yüzde doksan oranı ile iki taksit ile ödeme yapan vatandaşların borçlarının yüzde ellilik kısmı silinecek. SGK borç yapılandırma hakkında merak edilen tüm detayları ahaber.com.tr olarak sizler için derledik. SGK dan borcu olan vatandaşların yüzlerini güldürecek haberler gelmeye devam ediyor. Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağ-Kur'lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti. Borç yapılandırmasının kimleri kapsadığı ise detaylı şekilde haberimizde yer alıyor.

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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi…

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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;

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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.

Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.

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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek.