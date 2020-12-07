SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün

Gecikme zammı ile cezaların peşin ödenmesi ile beraber yüzde doksan oranı ile iki taksit ile ödeme yapan vatandaşların borçlarının yüzde ellilik kısmı silinecek. SGK borç yapılandırma hakkında merak edilen tüm detayları ahaber.com.tr olarak sizler için derledik. SGK dan borcu olan vatandaşların yüzlerini güldürecek haberler gelmeye devam ediyor. Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağ-Kur'lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti. Borç yapılandırmasının kimleri kapsadığı ise detaylı şekilde haberimizde yer alıyor.