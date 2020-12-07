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SGK borcu olanlar dikkat! Başvuru yapanın borcu siliniyor! 31 Aralık son gün
SGK borcu olanlar dikkat! Borcu olan vatandaşlar uzun süredir borç yapılandırması hakkında detayların belli olmasını bekliyordu. SGK borcu olan vatandaşları çok yakından ilgilendiren yapılandırma adımları gelmeye devam ediyor. SGK prim borcu olanlar için güzel bir gelişme yaşandı. SGK dondurma ve borç silme işleminin otomatik olarak yapılacağı duyuruldu. Ödemelerin ise 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Dondurma düzenlemesi BağKur'lulara ileride tekrar ihya edebilmek kaydıyla, 31 Ekim 2020 itibarıyla borçları bulunmaları halinde, borçlu oldukları dönemlere ilişkin Bağ-Kur'luluklarını dondurma hakkı getiriyor. İşte, borç yapılandırması ne zaman, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 07.12.2020 20:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 20:52
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