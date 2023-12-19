HaberlerGaleriSGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...
SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...
Bağkur 7.200 prim indirimi hakkında detaylar yakından takip ediliyor. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı, 9000'den 7200'e düşürülerek erken emeklilik fırsatı sunmayı amaçlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, binlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan prim indirimi hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Bağkur prim gün sayısı düştü mü? İşte erken emeklilik son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:31Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 17:40