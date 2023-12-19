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Haberler Galeri SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...

SGK, Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! (4B) prim indirimi, şartları...

Bağkur 7.200 prim indirimi hakkında detaylar yakından takip ediliyor. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı, 9000'den 7200'e düşürülerek erken emeklilik fırsatı sunmayı amaçlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, binlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan prim indirimi hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Bağkur prim gün sayısı düştü mü? İşte erken emeklilik son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 17:40
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SGK, Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! 4B prim indirimi, şartları...

Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarını iyileştirmek amacıyla yapılan prim eşitleme düzenlemesi, emeklilik yaşını düşürme ve emeklilik maaşlarını artırma hedefiyle dikkat çekiyor. Peki, Bağkur prim gün sayısı ne zaman düşecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! 4B prim indirimi, şartları...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüzbinlerce esnafı yakından ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyurdu. Emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi yönündeki düzenleme merakla bekleniyor.

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SGK, Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! 4B prim indirimi, şartları...

Bakan Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

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SGK, Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! 4B prim indirimi, şartları...

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, tüketicinin korunmasına yönelik bakanlık tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında,

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SGK, Bağkur’luya erken emeklilik müjdesi geldi! 7 bin 200 günle 5 yıl erkene çekilecek! 4B prim indirimi, şartları...

bakanlık müfettişlerinin 11 ayda 100 binlerin üzerindeki denetimlerinde 1.3 milyar lira kestiğini, Rekabet Kurumu'nun kestiği cezaların da 2.3 milyar liranın üzerinde olduğunu anlattı.