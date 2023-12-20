20 Aralık 2023, Çarşamba
Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?
KPSS 55, 60, 65 ve 70 puan aralığındaki adaylar için düz memur alım başvuruları başlamış durumda. Bu alımlar, 9 farklı ildeki belediyelerin bünyesinde gerçekleştirilecek. İlan, devlet bünyesinde kariyer yapmak isteyen adaylara çeşitli branşlarda fırsatlar sunmaktadır. İşte başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 10:59
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