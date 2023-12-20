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Haberler Galeri Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

KPSS 55, 60, 65 ve 70 puan aralığındaki adaylar için düz memur alım başvuruları başlamış durumda. Bu alımlar, 9 farklı ildeki belediyelerin bünyesinde gerçekleştirilecek. İlan, devlet bünyesinde kariyer yapmak isteyen adaylara çeşitli branşlarda fırsatlar sunmaktadır. İşte başvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 10:59
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Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

KPSS 55, 60, 65 ve 70 puan aralığındaki adaylar için düz memur alım başvuruları aktif hale geldi. Bu alımlar, 9 farklı ildeki belediyelerin bünyesinde gerçekleştirilecek ve devlet bünyesinde kariyer yapmak isteyen adaylara geniş bir branş yelpazesi sunacaktır. İlanın detayları, başvuru süreci ve gereklilikleri haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

9 İLDE İLAN YAYIMLANDI!

Kütahya, İstanbul, Adana, Tekirdağ, Bartın, Çorum, Kastamonu ve Van illerinde belediye bünyesinde KPSS şartlı memur alımı ilanlar yayımlandı. İşte ilanlara ilişkin detaylar...

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Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

*Türk vatandaşı olmak,
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
*Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
*İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!

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Belediye memur alımı iş başvuru ekranı | 9 ilde KPSS 50-55-60-65-70 puanla ilanlar açıldı! Başvuru şartları neler?

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLI ZABITA MEMUR ALIM ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;