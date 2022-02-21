Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama son dakika olarak geldi. Fiyatlarda yaşanan artış sonrasında taşıt kredileri için beklenen düzenleme geldi. Bu kapsamda değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtla için kredi tutarı yüzde 70 aşamayacak. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak. Yapılan düzenleme sonrasında araba almak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, taşıt kredileri için yapılan düzenlemenin detayları...