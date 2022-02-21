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Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren açıklama son dakika olarak geldi. Fiyatlarda yaşanan artış sonrasında taşıt kredileri için beklenen düzenleme geldi. Bu kapsamda değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtla için kredi tutarı yüzde 70 aşamayacak. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak. Yapılan düzenleme sonrasında araba almak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, taşıt kredileri için yapılan düzenlemenin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 20:19
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Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Araba almak isteyenlere fırsat. Kredi oranlarında değişim yaşandı. 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle... Otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları sonrasında yeni düzenleme için son dakika açıklaması geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkararak sektöre rahat bir nefes aldırdı. Araba almak isteyenler yapılan düzenleme sonrasında konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, taşıt kredileri için düzenleme detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkararak sektöre rahat bir nefes aldırdı. 400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak.

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Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Otomotiv fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi.

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Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkardı.

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Araba almak isteyenlere fırsat! Kredi oranlarında değişim yaşandı! 24, 36, 48 ay vade seçenekleriyle...

Değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı yüzde 70'i aşamayacak.