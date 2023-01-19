PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, ocak ayı ödemeleri hakkında detayları araştırıyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılan İOKBS bursu, 12 ay süreyle ödeniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen burs ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...