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Haberler Galeri PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, ocak ayı ödemeleri hakkında detayları araştırıyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılan İOKBS bursu, 12 ay süreyle ödeniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen burs ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 12:04
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PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

İOBS 2023 Ocak ayı burs ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak her yıl İOKBS sınavı gerçekleştiriliyor. 2022-2023 İOKBS'ye katılarak burs almaya hak kazanan öğrenciler, ocak ayı ödeme takvimini araştırıyor. Peki, PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

2023 OCAK İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı burs ödemeleri henüz başlamadı. İOKBS burs paralarının 25 Ocak'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

İOKBS BURSU NE KADAR OLDU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 yılı İOKBS burs ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yıl yüzde 40 artış ile 663 TL olarak ödenen İOKBS bursuna bu yıl yapılacak zam oranı açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

YÜZDE 30 ZAM GELİRSE NE OLUR?

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmasa da, memur ve emekli maaşına yapılan yüzde 30 zam oranı göz önünde bulundurulduğunda yeni ücretin 860 TL'ye çıkması bekleniyor.

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PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 329,91 TL

2021 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 358,10 TL

2022 yılı (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti: 468,54 TL

2022 yılı (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti: 663,87 TL