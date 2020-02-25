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Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

25 Şubat canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uluslararası piyasalar Koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor ve altın fiyatları yükseliyor. Altının ons fiyatı, dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test etmişti. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel gün içinde 334 lira ile rekor seviyeye çıkmıştı. Peki, 25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 25.02.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 12:29
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Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında işlem görüyor. Piyasaları yakından takip edenler, 25 Şubat canlı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.633 dolara kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.642 dolar seviyesinde dengelendi.

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Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI!

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel gün içinde 334 lira ile rekor seviyeye çıktı. Bu seviyeden altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemeyle günlük kazancını kısmen geri veren gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 yükselişle 326,1 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 322,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.165 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliğinin devam ettiğini belirten analistler, özellikle İtalya ve Güney Kore'deki salgın vakalarına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.