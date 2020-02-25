Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında işlem görüyor. Piyasaları yakından takip edenler, 25 Şubat canlı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.633 dolara kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.642 dolar seviyesinde dengelendi.