BİZE ULAŞIN
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
25 Şubat canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uluslararası piyasalar Koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor ve altın fiyatları yükseliyor. Altının ons fiyatı, dün, 1.689 dolar ile son 7 yılın en yüksek seviyesini test etmişti. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel gün içinde 334 lira ile rekor seviyeye çıkmıştı. Peki, 25 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 25.02.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 12:29
- 1
- 18
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- 2
- 18
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- 3
- 18
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- 4
- 18
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- 5
- 18
Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?