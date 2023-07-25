Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008’den önce...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik yolu arıyor. Ancak Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanma ile başlangıcını bu tarihlere çekenler, prim ve yıl şartını tamamlasa bile aylık başvurusu sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilir. Bu durumda emekliliği 3 harfle askıya almak mümkün olabilir. İşte detaylar...