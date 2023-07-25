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Haberler Galeri Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008'den önce...

Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008'den önce...

EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik hakkına kavuşan vatandaşlar işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte kontrol etmeleri gereken bir nokta bulunuyor. Gün, prim, yıl şartını tamamladığınızı düşünseniz bile emekli olamayabilirsiniz. Hizmet dökümünüzdeki o detaya dikkat. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 19:29
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Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008’den önce...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik yolu arıyor. Ancak Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanma ile başlangıcını bu tarihlere çekenler, prim ve yıl şartını tamamlasa bile aylık başvurusu sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilir. Bu durumda emekliliği 3 harfle askıya almak mümkün olabilir. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008’den önce...

EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başladı. Özellikle Bağ-Kur'lulara ve kadınlara yönelik emeklilik müjdeleri için kollar sıvandı.

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Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008’den önce...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliği tehlikeye sokuyor.

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Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008’den önce...

HANGİ HARFLER KRİTİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor.

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Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT’li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008’den önce...

Ş HARFİ VARSA NE OLACAK?

Eğer bir iş yerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulmuşsa, burası hakkında bir denetim süreci başlıyor. Söz konusu denetimin amacı, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığını tespit etmek.