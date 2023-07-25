25 Temmuz 2023, Salı
Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008'den önce...
EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik hakkına kavuşan vatandaşlar işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte kontrol etmeleri gereken bir nokta bulunuyor. Gün, prim, yıl şartını tamamladığınızı düşünseniz bile emekli olamayabilirsiniz. Hizmet dökümünüzdeki o detaya dikkat. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 19:29
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