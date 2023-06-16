En az 24 bin 908 TL nakit desteği! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

Emeklilik ile ilgili düzenlemeler devam ediyor. EYT kapsamının dışında kalan ancak emeklilik bekleyen vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor. Aile kurumunu koruyucu ve pozitif ayrımcılık içeren çalışmalar ise dikkat çekiyor. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da mevcut. İşte 6 yıl erken emeklilik için gerekli şartlar ve detaylar...