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Haberler Galeri En az 24 bin 908 TL nakit desteği! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

En az 24 bin 908 TL nakit desteği! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

EYT düzenlemesi devrim niteliği taşırken milyonlarca kişi emeklilik kapısından geçti. Kapsam dışında kalanlar için ise düzenleme çalışmaları sürüyor. AK Parti seçim beyannamesinde de ortaya konulan düzenlemelerle özellikle kadınları ve aile kurumunu koruyan pozitif ayrımcılık devreye alınacak. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de 6 yıl erken emeklilik çalışması. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 15:41
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SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! En az 24 bin 908 TL nakit desteği! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

Emeklilik ile ilgili düzenlemeler devam ediyor. EYT kapsamının dışında kalan ancak emeklilik bekleyen vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor. Aile kurumunu koruyucu ve pozitif ayrımcılık içeren çalışmalar ise dikkat çekiyor. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da mevcut. İşte 6 yıl erken emeklilik için gerekli şartlar ve detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! En az 24 bin 908 TL nakit desteği! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

Ülkemizde çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da var...

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SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! En az 24 bin 908 TL nakit desteği! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

Annelerimizin hakkı asla ödenmez ama yasalarımızdaki onları koruyan düzenlemeler hayatlarını kolaylaştırıyor. Bugün yasalarımızda pek çok imkan kadınlar için yer alıyor. İşte bu desteklerden bazıları…

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SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! En az 24 bin 908 TL nakit desteği! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

MESAİ AYARI

İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor.

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SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! En az 24 bin 908 TL nakit desteği! İzin, emeklilik, vergi avantajı...

Yarısından fazlası 20.00-06.00 arasına denk gelen gece vardiyalarında görev alamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor.