HaberlerGaleriEn az 24 bin 908 TL nakit desteği! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! İzin, emeklilik, vergi avantajı...
En az 24 bin 908 TL nakit desteği! Borçlanarak +2.160 prim günü kazancı! SGK 6 yıl erken emeklilik formülünü verdi! İzin, emeklilik, vergi avantajı...
EYT düzenlemesi devrim niteliği taşırken milyonlarca kişi emeklilik kapısından geçti. Kapsam dışında kalanlar için ise düzenleme çalışmaları sürüyor. AK Parti seçim beyannamesinde de ortaya konulan düzenlemelerle özellikle kadınları ve aile kurumunu koruyan pozitif ayrımcılık devreye alınacak. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de 6 yıl erken emeklilik çalışması. İşte tüm detaylar...