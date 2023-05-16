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Haberler Galeri 850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri hesaplara yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 850-1250 TL tutarında verilen sosyal yardım paketi ödemeleri her ay yatmakta. Bu noktada aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini alıyor. İşte, Aile sosyal yardım ödemeleri için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 08:45
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850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları aratılmakta. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödeme tarihleri gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemeleri için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.