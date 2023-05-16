850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları aratılmakta. Tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım parası ödeme tarihleri gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemeleri için detaylar!