HaberlerGaleri850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...
850 TL ile 1250 TL arası ödeme! Mayıs ayında hesaplara yatacak! TCKN 0, 2, ,4, ,6, 8 olanlar dikkat! SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı...
"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri hesaplara yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 850-1250 TL tutarında verilen sosyal yardım paketi ödemeleri her ay yatmakta. Bu noktada aile destek programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini alıyor. İşte, Aile sosyal yardım ödemeleri için detaylar!