Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

Yeni emeklilik sistemi için detaylar netleşmeye başladı. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile yeni adımların atılması bekleniyor. Düzenlemede ön plana çıkan adımların ise, anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!