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Haberler Galeri Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

Yeni emeklilik sistemi için detaylar netleşmeye başladı. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile yeni adımların atılması bekleniyor. Düzenlemede ön plana çıkan adımların ise, anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartı geriye çekilecek. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 18:18
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Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

EYT düzenlemesi sonrasında 5 milyona yakın kişi emeklilik hayaline kavuşuyor. EYT sonrası yeni düzenlemenin sinyalleri de geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memurlara kadro, EYT meselesi sorun olmaktan çıktı. Bağkur'luya prim eşitlemesi gündeme gelmesinin ardından detaylar merak ediliyordu. Konu hakkında müjdeli haber geldi. Yeni emeklilik sistemi ile birçok yeniliğin daha gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 - 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik sinyalleri de gelmeye başladı. İşte, yeni emeklilik düzenlemesi için detaylar!

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Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş

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Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor. Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

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Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

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Erken emeklilik müjdesi geldi! EYT sonrası prim ve yaş dengesi değişti! 4.500 - 5.000 gün sayısı yetecek! Staj sigortası ve çıraklık açıklaması...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.