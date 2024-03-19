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Haberler Galeri SGK 4A-4B'li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

SGK 4A-4B'li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

Sosyal güvenlik mevzuatı belirli sağlık sorunlarına sahip bireylerin erken emeklilik hakkından faydalanabilmeleri için özel düzenlemeler sunuyor. Bu düzenlemeler çalışanların ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdürememeleri durumunda devreye giriyor. Özellikle 18 belirli hastalığa yakalanan bireyler belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde daha erken bir tarihte emeklilik imkanına sahip olabiliyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:08
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SGK 4A-4B’li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

Erken emeklilik süreci temelde malulen emeklilik ve engelli haklarına dayalı emeklilik olmak üzere iki ana kategori altında inceleniyor. Her iki kategori de benzer sağlık sorunlarına odaklansa da, aralarında belirgin farklar bulunuyor. Bu ayrım hastalığın türüne ve bireyin iş gücündeki kayıp oranına bağlı olarak şekilleniyor.

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SGK 4A-4B’li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

MALULEN EMEKLİLİĞE KAPI AÇAN 18 HASTALIK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik hakkı kazanabilmek için özel olarak tanımlanan 18 hastalığı listelemiştir. İşte o hastalıklar:

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SGK 4A-4B’li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

Kanser
Epilepsi

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SGK 4A-4B’li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri

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SGK 4A-4B’li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)