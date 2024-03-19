19 Mart 2024, Salı
SGK 4A-4B'li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi
Sosyal güvenlik mevzuatı belirli sağlık sorunlarına sahip bireylerin erken emeklilik hakkından faydalanabilmeleri için özel düzenlemeler sunuyor. Bu düzenlemeler çalışanların ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdürememeleri durumunda devreye giriyor. Özellikle 18 belirli hastalığa yakalanan bireyler belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde daha erken bir tarihte emeklilik imkanına sahip olabiliyor.
Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:08
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