SGK 4A-4B’li için malulen emeklilik tablosu! 3600-1800 primle erken emekli edecek hastalıkların kapsamlı listesi

Erken emeklilik süreci temelde malulen emeklilik ve engelli haklarına dayalı emeklilik olmak üzere iki ana kategori altında inceleniyor. Her iki kategori de benzer sağlık sorunlarına odaklansa da, aralarında belirgin farklar bulunuyor. Bu ayrım hastalığın türüne ve bireyin iş gücündeki kayıp oranına bağlı olarak şekilleniyor.