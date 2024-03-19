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Haberler Galeri Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06'da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06'da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

Emekliler için sunulan bu promosyonlar, bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek için ne kadar rekabet içinde olduklarını gösteriyor. Emekli maaşını taşımak isteyenler, bu fırsatları değerlendirerek ekstra kazanç elde edebilirler. Ancak, promosyon tekliflerinin yanı sıra sunulan diğer hizmetlerin ve şartların da dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:30
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Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06’da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

Emekliler için bankalar arası rekabet, son dönemlerde daha da kızıştı. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyabilmek adına birbirinden cazip promosyon teklifleri sunuyor. Bu promosyonlar, nakit ödemelerden ekstra bonuslara, indirimlerden özel faiz oranlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte Mart 2024 tarihinde emeklilerin yararlanabileceği en yüksek banka promosyonlarına dair detaylı bir inceleme.

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Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06’da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

İş Bankası: Emeklilere Özel Nakit Promosyonlar

İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine, 3 yıllık taahhüt karşılığında 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Banka, maaş aralığına göre değişen tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor:

📍3.500 TL'ye kadar olan maaşlar için 4.500 TL,
📍3.500 TL - 7.500 TL arası için 5.250 TL,
📍7.500 TL - 10.000 TL arası için 6.750 TL,
📍10.000 TL ve üzeri için ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapıyor.

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Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06’da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

Denizbank: Emeklilere Nakit Fırsatları

Denizbank da emekli müşterilerine yönelik cazip promosyon paketleri hazırladı. 3 yıllık söz veren emeklilere sunulan promosyon tutarları şu şekilde:

📍0 - 3.499 TL maaş alanlara 3.000 TL,
📍3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL,
📍7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL,
📍10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon sunuluyor.

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Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06’da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

Vakıfbank: Emeklilere Özel Promosyonlar

Vakıfbank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara 3 yıllık taahhütnamede bulunmaları halinde 5.000 TL'ye kadar promosyon öneriyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre belirleniyor:

📍3.500 TL'ye kadar olan maaşlar için 3.000 TL,
📍3.500 TL - 7.500 TL arası için 3.500 TL,
📍7.500 TL - 10.000 TL arası için 4.500 TL,
📍10.000 TL ve üzeri için 5.000 TL.

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Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06’da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!

Fibabanka: 3.500 TL'ye kadar olan maaşlar için 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri için 7.500 TL.