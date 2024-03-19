19 Mart 2024, Salı
AFAD'dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar
AFAD'ın afet konutları için gerçekleştirdiği hak sahipliği kuraları devam ediyor. Şubat ayında yaklaşık olarak 46 bin konut, hak sahiplerine teslim edilmişti. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde, afet konutları sahiplerine anahtarları teslim ediliyor. Peki 30 bin 723 deprem konutunun hak sahipliği kura sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:27
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