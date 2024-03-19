AFAD’dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

Yeni Konutların Yeri ve Sayısı

Deprem konutları, şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda olmak üzere toplam 30 bin 723 adet olarak planlandı. Bu konutların 28.344'ü şehir merkezlerinde, 2.379'u ise kırsal bölgelerde yer alıyor. Her bir konut, modern ve güvenli yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

