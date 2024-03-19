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AFAD'dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

AFAD'ın afet konutları için gerçekleştirdiği hak sahipliği kuraları devam ediyor. Şubat ayında yaklaşık olarak 46 bin konut, hak sahiplerine teslim edilmişti. Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde, afet konutları sahiplerine anahtarları teslim ediliyor. Peki 30 bin 723 deprem konutunun hak sahipliği kura sonuçları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:27
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AFAD’dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

Türkiye, deprem konutları projesinde önemli bir kilometre taşına daha yaklaşıyor. Şubat ayında 46 bin konutun yeni sahiplerine kavuşmasının ardından, AFAD şimdi de deprem bölgesindeki 30 bin 723 yeni yuvanın hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi düzenliyor.

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AFAD’dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

Deprem Konutları Kura Çekimi: Tarih ve Saat Belli Oldu
19 Mart Salı günü, saat 14.00 itibarıyla tüm gözler AFAD'ın resmi Youtube kanalına çevrilecek. Deprem konutlarının kura çekimi, buradan canlı olarak yayımlanacak. Bu önemli olay, depremzedelerin yüzünü güldürecek yeni başlangıçların kapısını aralıyor.

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AFAD’dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

Başkan Erdoğan'dan Canlı Bağlantı ile Destek

Kura çekimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara'dan canlı bağlantı ile katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın bu anlamlı etkinliğe verdiği destek, devletin depremzedelerin yanında olduğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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AFAD’dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

Yeni Konutların Yeri ve Sayısı
Deprem konutları, şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda olmak üzere toplam 30 bin 723 adet olarak planlandı. Bu konutların 28.344'ü şehir merkezlerinde, 2.379'u ise kırsal bölgelerde yer alıyor. Her bir konut, modern ve güvenli yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

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AFAD’dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar

Kura Sonuçları ve Erişim Bilgileri

Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra, kazananların isim listesi açıklanacak. Deprem konutlarına kavuşacak olan şanslı bireyler, sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler.

HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!