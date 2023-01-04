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Haberler Galeri SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ilk yarısı için geçerli olacak zam oranını Başkan Erdoğan duyurdu. Emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Açıklanan rakamlar sonrasında maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:09
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SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler için 6 aylık enflaston rakamları netleşti. 14 milyon emeklinin zam oranı belli olurken, yeni emekli olacaklar da maaş hesaplamalarını güncelledi. Peki, SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

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SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,39 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacakken refah payı ile birlikte zam yüzde 25'e yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni programında memur ve memur emeklisi maaş artış oranını yüzde 25 olarak açıkladı.

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SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak emekli maaşı hesaplanır.Emekli maaşını hesaplayacaklar SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.Emekli maaşının ne kadar olduğu, hizmet dökümü sorgulaması, emekli olacağı zamanı e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

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SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.T.C Kimlik numaranızı,SSK Sicil Numaranızı,Baba adı,Nüfus il,Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.'Sorgula' butonuna basınBu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.