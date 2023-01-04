SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?

SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ilk yarısı için geçerli olacak zam oranını Başkan Erdoğan duyurdu. Emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Açıklanan rakamlar sonrasında maaş hesaplamaları hız kazandı. Peki, SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?