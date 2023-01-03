03 Ocak 2023, Salı
Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılı asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık zammın ardından bakanlık tarafından yapılan yardım gündeme geldi. Söz konusu destek ödemesi e-Devlet üzerinden başvurusu kabul edilenlere her ay ödeniyor ve il il hesaplara yatırılıyor.İşte, 2023 yılında zamlı ödenecek yardım hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:32
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10