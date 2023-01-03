Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödemeler 2023 artışları sonrasında arttı. Evde bakım maaşı 2022 yılında her ay 3 bin 336 TL olarak yapılan destek yüzde 25 zam ile 4 bin 170 liraya yükseldi. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.