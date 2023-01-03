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Haberler Galeri Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2023 yılı asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık zammın ardından bakanlık tarafından yapılan yardım gündeme geldi. Söz konusu destek ödemesi e-Devlet üzerinden başvurusu kabul edilenlere her ay ödeniyor ve il il hesaplara yatırılıyor.İşte, 2023 yılında zamlı ödenecek yardım hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 22:32
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Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı, geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Net asgari ücret 8 bin 506 TL'ye çıktı. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemelerinde de artış oldu. Evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve yakınlarına verilen devlet desteğinin ne kadar olduğu merak edildi. İşte, 2023 evde bakım maaşı başvuru ekranı ve gerekli şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödemeler 2023 artışları sonrasında arttı. Evde bakım maaşı 2022 yılında her ay 3 bin 336 TL olarak yapılan destek yüzde 25 zam ile 4 bin 170 liraya yükseldi. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

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Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

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Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

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Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,