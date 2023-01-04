04 Ocak 2023, Çarşamba
Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...
2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Haziran ve Ocak ayı arasında bulunan ayların enflasyon oranları açıklandı. Açıklamanın ardından emekli ve memur maaşlarının zam oranları netleşti. Peki, 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:26
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