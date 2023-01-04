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Haberler Galeri Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Haziran ve Ocak ayı arasında bulunan ayların enflasyon oranları açıklandı. Açıklamanın ardından emekli ve memur maaşlarının zam oranları netleşti. Peki, 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:26
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Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıktı. Ancak Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile zam oranı yüzde 25 oldu. Peki, Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

MEMUR ZAMMI 2023 BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

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Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde ek zammı açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

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Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

Müsteşar (1/1) 21.905,20 ............................. 27.381,50

Genel müdür (1/1) ........................ 19.361,41 24.201,76

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Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Şube müdürü (Lisans - 1/4) ........................... 7.429,13 9.286,41

Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57 ...................................... 9.086,96