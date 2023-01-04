Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıktı. Ancak Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile zam oranı yüzde 25 oldu. Peki, Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...