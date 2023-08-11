SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

Emekli olma hayali birçok kişi için öncelikli hedef. Bu hedefe ulaşmak için belirlenmiş sigorta giriş şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Ancak gerekli prim gününü tamamlayanlar için de imkanlar bulunuyor. Kısmi emeklilik yöntemi, farklı sigortalı grupları için 10, 12.5 veya 15 yıl prim gerekliliği sunuyor. Ancak bu noktada bazı gruplar için yaş şartı da söz konusu olabiliyor. Ayrıca, bazı sigortalılara prim indirimi gibi düzenlemeler de gündeme gelebiliyor. İşte erken emeklilik için detaylar...