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Haberler Galeri SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

Çalışma hayatında fazla çalışma şansı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik, önemli bir destek sunuyor. Prim süreleri, sigorta başlangıcı ve bağlı olunan kuruma göre belirlenerek düşük primle emeklilik imkanı sağlanıyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, bu alanda yeni adımların atılması da gündeme geldi. Kısmi emeklilik, fazla çalışma imkanı olmayan bireylerin yanında bir destek olarak yer alıyor. Sigorta başlangıcı ve bağlı kuruma göre belirlenen prim süreleri sayesinde, 10, 12.5 ve 15 yıl gibi sürelerle emeklilik mümkün hale geliyor. İşte erken emeklilik için formüller!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 12:07
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SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

Emekli olma hayali birçok kişi için öncelikli hedef. Bu hedefe ulaşmak için belirlenmiş sigorta giriş şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Ancak gerekli prim gününü tamamlayanlar için de imkanlar bulunuyor. Kısmi emeklilik yöntemi, farklı sigortalı grupları için 10, 12.5 veya 15 yıl prim gerekliliği sunuyor. Ancak bu noktada bazı gruplar için yaş şartı da söz konusu olabiliyor. Ayrıca, bazı sigortalılara prim indirimi gibi düzenlemeler de gündeme gelebiliyor. İşte erken emeklilik için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak.

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SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.

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SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...

3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.