HaberlerGaleriSGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...
SGK 3600, 4500 ve 5400 primle emeklilik tablosu çıktı! Kadınlara 50,51,52,53 - Erkeklere 56,57,58,59 yaşında emeklilik...
Çalışma hayatında fazla çalışma şansı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik, önemli bir destek sunuyor. Prim süreleri, sigorta başlangıcı ve bağlı olunan kuruma göre belirlenerek düşük primle emeklilik imkanı sağlanıyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, bu alanda yeni adımların atılması da gündeme geldi. Kısmi emeklilik, fazla çalışma imkanı olmayan bireylerin yanında bir destek olarak yer alıyor. Sigorta başlangıcı ve bağlı kuruma göre belirlenen prim süreleri sayesinde, 10, 12.5 ve 15 yıl gibi sürelerle emeklilik mümkün hale geliyor. İşte erken emeklilik için formüller!