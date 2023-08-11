Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI UYGULAMASI

Son dönemde yapılan bir uygulama ile bu artış oranlarına refah payı da eklenerek zam oranları yükseltiliyor. Ocak 2023'de 15 puanlık refah payı eklenmiş Temmuz ayında ise 7.45 puanı bulan bir iyileştirme yapılmıştı.

Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında çıkmasına rağmen emeklilerin zam oranı yüzde 30'a çıkartılmıştı. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon 19.77 çıkmış SSK ve Bağ-Kurlulara 5.23 iyileştirme yapılarak yüzde 25 zam oranı uygulanmıştı.