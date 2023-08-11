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Haberler Galeri Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

Emeklilere yönelik maaş artışları, Türkiye'de enflasyon verilerine dayalı olarak gerçekleştirilen önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu artışlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının yanı sıra bir önceki dönemin enflasyon oranının üzerindeki artışla maaşlarını güncelliyor. İşte emekli maaş zammı için güncel hesaplamala!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 13:30
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Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

Türkiye'deki 16 milyon emekli, dul ve yetim maaşı alanlar için yılda iki kez maaş zammı uygulaması yapılıyor. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen bu artışlar, enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu uygulama ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlara destek sağlanıyor. Memur emeklileri içinse toplu sözleşme artışı ve bir önceki dönemin enflasyon oranının üzerindeki artış, maaşlarına yansıyor. İşte emekli maaş zammı için yeni hesaplamalar!

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Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI UYGULAMASI

Son dönemde yapılan bir uygulama ile bu artış oranlarına refah payı da eklenerek zam oranları yükseltiliyor. Ocak 2023'de 15 puanlık refah payı eklenmiş Temmuz ayında ise 7.45 puanı bulan bir iyileştirme yapılmıştı.

Ocak ayında 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında çıkmasına rağmen emeklilerin zam oranı yüzde 30'a çıkartılmıştı. Temmuz ayında ise 6 aylık enflasyon 19.77 çıkmış SSK ve Bağ-Kurlulara 5.23 iyileştirme yapılarak yüzde 25 zam oranı uygulanmıştı.

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Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

Memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile artış yüzde 17.55'e ulaşmış ancak burada da 7.45 puanlık iyileştirme ile yüzde 25 uygulanmıştı. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde yapılan bu oransal ya da seyyanen artışlar refah payı olarak adlandırılıyor.

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Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

YÜZDE 25 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL UYGULANDI?

Gelelim kök aylık meselesine. Bir süredir devam eden refah payı artışı gibi pandemi döneminde başlatılan yeni bir uygulama da taban maaşın artırılması oldu. Önce 1000 TL ile başlayan taban maaş artışı 1.500 TL, 3.500 TL, 5.500 TL ve son olarak da 7.500 TL olarak uygulandı.

Yani bu rakamların altında olan tüm maaşlara Hazine tarafından seyyanen eklemeler yapılarak taban maaşa çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda 4 bin lira, 5 bin lira 6 bin lira aylığı olan emeklilere 7.500 TL'ye tamamlayacak şekilde önceden ödemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

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Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...

Yani ödediği prim karşılığında aslında 5.500 lira maaşı olan bir emekli hesabında 7.500 TL görüyor. Dolayısıyla kendisine 2 bin liralık bir ek ödeme yapılıyor. Burada kafaları karıştıran ise 7.500 TL'nin o emeklinin aylığı olarak kabul edilmesi.

5.500 TL aylığı olan bir emekliye 2 bin lira ekstradan ödenmesine rağmen onun gerçek maaşı değişmiyor. Yani primi ve çalışırken ödediği kazançları ne olursa olsun tüm emeklilerin maaşını eşitleme diye bir durum söz konusu olmuyor.