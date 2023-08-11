11 Ağustos 2023, Cuma
Emekli maaş zammı son dakika hesabı yapıldı! KÖK maaş 9.894 TL çıkacak! Mevcut 7.500 TL alana % 31,92 zamlı yeni tablo...
Emeklilere yönelik maaş artışları, Türkiye'de enflasyon verilerine dayalı olarak gerçekleştirilen önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu artışlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının yanı sıra bir önceki dönemin enflasyon oranının üzerindeki artışla maaşlarını güncelliyor. İşte emekli maaş zammı için güncel hesaplamala!
Giriş Tarihi: 11.08.2023 13:30
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